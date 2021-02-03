У спільноті підмітили, що тепер на трьох заблокованих телеканалах п’ять років будуть показувати палітри веселки, які нагадують так званий райдужний прапор ЛГБТ.

Українська ЛГБТ-спільнота «потролила» кума Путіна Віктора Медведчука через закриття телеканалів 112, ZIK і NewsOne.

Відповідний допис з’явився у Twitter-каналі KyivPride.

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Там підмітили, що тепер на трьох заблокованих телеканалах п’ять років будуть показувати палітру кольорів веселки, яка нагадує так званий райдужний прапор ЛГБТ-спільноти.

«Тепер замість трьох проросійських каналів, на ваших блакитних екранах транслюватиметься цілодобова ЛГБТ+ пропаганда терміном 5 років. Від нас не втечеш», - йдеться у повідомленні.

Санкції проти соратника Медведчука

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, а також 8 юридичних компаній, яким належать телеканали 112, ZIK та NewsOne.

В Офісі президента вважають, що ці телеканали використовуються як інструменти російської пропаганди в Україні.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автор: УНІАН