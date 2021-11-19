Американець запевнив, що не знає, про що його помічниця могла домовлятися з кілером.

Американець Курт Джейкоб Гросанс, якого підозрюють у замаху на міністра аграрної політики і продовольства України Романа Лещенка, заявив, що не домовлявся з кілером, адже не розуміє української мови.

Про це повідомляють Ґрати.

Читайте такожСтало відомо, кого з українських міністрів хотіли вбитиПід час судового засідання, на якому обирали міру запобіжного заходу фігурантам справи, американець Гросанс наголосив, не розуміє української мови й не знає, про що його помічниця могла домовлятися з кілером.

Водночас друга фігурантка справи, помічниця Гросанса Олена Богач, не визнала провину і сказала, що допомагала американцю вести бізнес, а про його конфлікт з чинним міністром вона нічого не знає.

Як повідомляв УНІАН, МВС запобігло замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Справа була пов'язана безпосередньо з його діяльністю у 2018 році, ще до зайняття ним будь-якої державної посади.

Сьогодні Печерський суд Києва обрав громадянину США Курту Джейкобу Гросансу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі щодо планування замаху на міністра аграрної політики і продовольства України Романа Лещенка.

Автор: Марта Гичко