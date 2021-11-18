МВС запобігло замаху на Лещенка.

Правоохоронні органи отримали інформацію про підготовку замаху на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка кілька місяців тому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив очільник Національної поліції Ігор Клименко під час брифінгу.

"Ми працювали з першого дня в тісній співпраці з генеральною прокуратурою... Наша спільна робота, я думаю, приведе до того, що ці злочинці вже ніколи не зможуть вийти на волю", - сказав очільник Нацполіції.

МВС запобігло замаху на Лещенка

Читайте такожМВС запобігло замаху на українського міністраСправа була пов'язана безпосередньо з його діяльністю у 2018 році, ще до заняття ним будь-якої державної посади.

Замовниками вбивства був громадянин США та громадянка України. Їм пред'явлені підозри за чотирма статтями кримінального кодексу: викрадення, вимагання, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та замах на вбивство.

Наразі замовники перебувають в ізоляторі тимчасового утримання, їм загрожує довічне ув'язнення.

Хто такий Роман Лещенко

Закінчив юридичний факультет КНУ імені Т.Г. Шевченка. У 2019 році президент Володимир Зеленський призначив його уповноваженим з земельних питань.

Вже менш як за рік – головою Держгеокадастру, а ще за менш як півроку Лещенко став міністром аграрної політики.

До цього займався юридичними консультаціями і аграрним консалтингом.

Лещенко є у власниках сільськогосподарської компанії "Прогрес", володіє 50% часткою "Прогрес-молоко" і ТОВ "Іллюмін" .

Автор: Леся Лещенко