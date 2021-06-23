Рішення можуть ухвалити сьогодні-завтра, повідомили журналістам.

Стало відомо, хто претендує на вакантну посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського. Імовірніше за все новим речником стане телеведучий Сергій Нікіфоров.

За інформацією РБК-Україна, Банкова наразі має два кандидати у речники глави держави.

«Вибір між Олександром Бондаренком і Сергієм Нікіфоровим. Найбільше шансів у Нікіфорова», – уточнив співрозмовник журналістів.

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Оновлено. Як повідомляє "НВ" з посиланням на обізнане джерело, новим прес-секретарем Зеленського стане саме Сергій Нікіфоров. Стверджується, що до кінця тижня нового прес-секретаря президента представлять публічно.

Сергій Нікіфоров на сьогодні працює ведучим випусків новин телеканалу «Україна 24». У своєму інтерв’ю колегам Никифоров заявляв, що до переходу на український медіа-ринок працював журналістом на європейському ТБ «Euronews».

«Варто пам'ятати — не треба вестися на кожен гучний заголовок або на кожне посилання з соціальних мереж. Краще обрати кілька джерел інформації, які завойовували довіру до себе роками. Які не навішують ярлики, не дають оціночних суджень», – писав він у червні 2020 року.

Водночас Олександр Бондаренко був ведучим політичної програми «Точка зору» на «Громадському радіо», працював в українській службі BBC, а також телеканалі «Україна».

У червні 2021 року Українська правда з посиланням на джерела в ОП писала, що серед кандидатів на посаду речника Зеленського також розглядали чинного прес-секретаря МЗС Олега Ніколенка.

Юлія Мендель покинула посаду речниці на початку квітня 2021 року, при цьому вона залишається працювати на Банковій у ролі радниці з міжнародних комунікацій. Призначили її на посаду у червні 2019 року. До цього вона працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, Інтер, співпрацювала з The New York Times.

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Автори: Дмитро Захаров, Яна Ставська