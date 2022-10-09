Україна закликала США, Британію, Ізраїль, Німеччину, Норвегію та Францію, терміново надати сучасні системи ППО і протиракетної оборони після ударів по Запоріжжю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав п'ять кроків, які має здійснити міжнародна спільнота після обстрілів окупантами Запоріжжя.

Про це йдеться у заяві Кулеби щодо ракетних ударів російських військ по житлових кварталах Запоріжжя.

Міністр нагадав, що минулої доби окупанти завдали понад 20 ракетних ударів по житлових кварталах Запоріжжя, вбивши щонайменше 13 цивільних.

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"Цілі ударів не мали жодного військового призначення. Цілеспрямовані російські удари мали на меті лише спричинити смерть цивільних людей, руйнування, посіяти терор і страх. Цілеспрямоване вбивство цивільних людей є воєнним злочином. Здійснивши ракетні удари по мирних людях, які спали у своїх домівках, Росія ще раз довела, що вона є терористичною державою, якій необхідно протидіяти усіма можливими способами, щоб запобігти подальшим жахливим злочинам", - зазначив він.

У зв’язку з цим Кулеба закликав міжнародну спільноту негайно здійснити п’ять кроків.

Зокрема, він закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та партнерів, які розслідують міжнародні злочини, вчинені Росією в Україні, терміново направити на місце злочину слідчих та експертів, щоб задокументувати докази воєнних злочинів Росії та притягнути винних до відповідальності.

"Закликаю США визнати Росію державою-спонсором тероризму, а інші країни — визнати Росію терористичною державою. Закликаю міжнародне співтовариство рішуче засудити Росію за її нелюдські удари по Запоріжжю та посилити тиск, запровадивши нові жорсткі санкції, які позбавлять фінансування російську військову машину", - сказано у заяві.

Очільник МЗС також закликав партнерів України, зокрема США, Велику Британію, Ізраїль, Німеччину, Норвегію та Францію, терміново надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО).

Він наголосив, що постачання цього життєво необхідного обладнання має бути прискорене.

"Для нас літери "ППО" та "ПРО" означають життя. Життя наших дітей, які лягають спати в Запоріжжі та інших містах України, не знаючи, чи прокинуться на ранок. Ці системи можуть рятувати життя в Україні вже зараз, а не стояти на складах", - додав Кулеба.

Міністр також закликав країни, які дотримуються нейтральної позиції щодо російської агресії проти України, негайно направити своїх представників до Запоріжжя, де вони зможуть "переночувати у житлових масивах та відчути все, що прикривають своєю нейтральністю".

Російські удари по Запоріжжю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, останнім часом ворог нещадно обстрілює Запоріжжя.

Удари припадають на житлові квартали, черги на блокпостах та об’єкти цивільної інфраструктури. За останні кілька тижнів через обстріли окупантів Запоріжжя загинули десятки людей, ще сотні отримали поранення.

Зокрема, вночі сьогодні, 9 жовтня, окупанти завдали 9 ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя.

У місті частково зруйновано 9-поверховий будинок та п'ять приватних будинків. Пошкоджено понад 50 багатоповерхівок та 20 будинків приватного сектору.

Згідно з останніми даними, загинули 12 містян, ще 49 госпіталізовано, з них 6 дітей.

Наразі ще ведуться роботи з розбору завалів, під ними ще можуть перебувати люди.

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