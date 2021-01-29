Депутати розглянуть законопроект щодо держреєстрації вакцини від COVID-19 у другому читанні.

Сьогодні у Верховній Раді України відбудеться Година запитань до уряду щодо стану та проблем реалізації закону України "Про соціальні послуги".

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання парламенту.

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У другому читанні сьогодні розглядатиметься законопроект щодо державної реєстрації вакцини від COVID-19.

Також сьогодні розглядатиметься, зокрема, законопроект про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності.

Серед іншого, розглядатиметься законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів.

Крім того, планується розглянути проект постанови про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності і законопроект щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

Депутати також планують розглянути сьогодні проект постанови про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19.

Сьогодні має відбутися закриття поточної, четвертої, сесії ВР 9-го скликання.

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Автор: Тетяна Поляковська