Президент натякнув, що хотів би частіше проводити засідання РНБО.

Президент Володимир Зеленський висловив жаль щодо того, що засідання Ради нацбезпеки і оборони України проходять лише по п'ятницях.

Про це глава держави написав на особистій сторінці в Instagram.

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"Після кожного п’ятничного засідання РНБО я шкодую тільки про одне – що в нас не сім п’ятниць на тиждень", - написав Зеленський.

Нагадаємо, понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів, були відсторонені від виконання своїх посадових обов’язків після п'ятничного засідання РНБО на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України.

Засідання РНБО: що відомо

2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони запровадила санкції проти топ-десятки української контрабанди. На цьому ж засіданні розглядалося питання про вакцинацію проти COVID-19.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше наголошував, що засідання РНБО збиратимуть раз або два рази на місяць, коли буде потреба обговорити нагальні питання. За його словами, у плановому режимі, п’ятниця – день Ради нацбезпеки і оборони.

На засіданні 19 березня РНБО запровадила максимальний обсяг санкцій проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які в переважній своїй більшості тепер мають громадянство Росії. Під санкції потрапили нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко, а також Наталія Лавренюк, яку називають цивільною дружиною Тараса Козака. Санкції запроваджено за статтею про фінансування тероризму. Перед цим РНБО запровадила санкції проти Козака і його телеканалів 112 Україна, NewsOne, ZIK, які пов’язують з Медведчуком.

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Автор: Вікторія Гордієнко