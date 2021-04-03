Серед відсторонених - 17 керівників митниць і митних постів.

Після засідання Ради нацбезпеки і оборони 2 квітня відсторонили понад 100 працівників Держмитниці.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Близько 100 осіб відсторонили від виконання посадових обов'язків на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митниці. Серед відсторонених - 17 керівників митниць і митних постів.

"Крім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов'язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, які можуть бути причетні до корупційних дій", - вказано в повідомленні.

На яких митницях відсторонили працівників:

Одеська митниця - 22 працівники;

Закарпатська митниця - 23 працівники;

Київська митниця - 8 працівників;

Волинська митниця - 23 працівники;

Галицька митниця - 46 працівників;

Буковинська митниця - 3 працівники.

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Санкції проти контрабандистів: подробиці

2 квітня Рада національної безпеки та оборони України застосувала персональні санкції до десяти головних контрабандистів країни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що, за даними Служби безпеки України, їх можна назвати топ-десяткою української контрабанди.

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Автор: Олег Давигора