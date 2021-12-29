Українська сторона пропонувала провести позачергове засідання через порушення режиму тиші.

Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 29 грудня не відбулося.

Про це в коментарі УНІАН повідомив виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін.

Відповідаючи на запитання щодо пропозиції Української делегації в ТКГ провести позачергове засідання, він зауважив:

"Ця пропозиція не була підтримана іншими учасниками консультацій. Тому сьогодні, на жаль, позачергове засідання Тристоронньої контактної групи не відбулося. Наша пропозиція була пов'язана з тим, що ми спостерігали після минулого засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбувалося минулого тижня. І коли була спільна позиція щодо необхідності неухильного дотримання режиму тиші, все ж таки кожного дня відбуваються порушення цього режиму".

За словами Костіна, порушень режиму тиші менше, ніж їх було до минулого засідання ТКГ, але вони є.

Читайте такожВійськові про "різдвяне" перемир'я: "Bayraktar ефективніший за переговори ТКГ"Військові про "різдвяне" перемир'я: "Bayraktar ефективніший за переговори ТКГ""Тому була пропозиція провести ще одне засідання для того, щоб розв'язати це питання. На жаль, ця пропозиція не була підтримана, але ми будемо продовжувати консультації на всіх рівнях задля того, щоб режим тиші все ж таки запанував найближчими днями і тривав якомога довше", - сказав він.

На запитання, чи українська сторона намагатиметься знову ініціювати позачергове засідання ТКГ до чергового, Костін розповів:

"Ми будемо спостерігати, яка буде динаміка розвитку ситуації. І якщо все ж таки зменшиться кількість порушень режиму припинення вогню, то, мабуть, вже будемо зустрічатися, як це передбачено нашим розкладом, - це 26 січня. Якщо ж ситуація буде зберігатися такою, як вона є, або якщо буде якась ескалація, то безумовно, будемо ще раз наполягати на позачерговому проведенні засідання Тристоронньої контактної групи".

Нагадаємо, 22 грудня відбулося засідання засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, де сторонами (Україна, Росія, ОБСЄ) було досягнуто розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню.

В перший день зберігалася "тиша". зберігалася "тиша".

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