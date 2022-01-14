Напад на Україну загрожує Росії повною зупинкою зовнішніх інвестицій.

Після заяв Росії про безрезультатність перемовин з НАТО щодо України індекс Мосбіржі уперше з 24 грудня впав нижче 3700 пунктів, рубль втратив 1 рубль 8 копійок, торгуючись на рівні 76,56 рублів / долар.

Про це повідомляє пропагандистське РБК.

Напередодні заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков в інтерв’ю RTVI підтвердив, що Росія наштовхнулась на "непробивну" позицію НАТО з питань нерозширення Альянсу.

Заяви Рябкова, а також глави МЗС РФ Сергія Лаврова та постпреда РФ в ОБСЄ Олександра Лукашевича погіршили ситуацію на ринку.

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У глобальному огляді швейцарського банку Credit Suisse про економічні ризики на 2022 рік вказано, що головним викликом для росіян стане вторгнення в Україну і запровадження у зв’язку з цим жорстких економічних санкцій.

"Нові переговори про "червоні лінії" підірвали настрої інвесторів і вплинули на ціни місцевих активів. Як підкреслюють США та їхні союзники, ескалація конфлікту з Україною призведе до введення жорстких санкцій, які, на нашу думку, закриють країну для зовнішніх інвестицій. Хоча ризик мінімальний, його наслідки вкрай негативні для цін на російські активи", - йдеться в огляді банкірів.

Загроза повномасштабного нападу Росії

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу у Брюсселі відбулась серія зустрічей представників РФ, США й НАТО, за результатами яких відхилили ультиматум Москви. На тлі провалу у МЗС Росії вже прямо шантажують Захід "тяжким сценарієм" для України. Таким чином Кремль нібито хоче змусити Київ виконувати "Мінські угоди".

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