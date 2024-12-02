План внутрішньої стійкості України передбачає конкретні рішення, які мають втілюватися конкретними людьми.

Президент Володимир Зеленський анонсував нові перестановки після призначення генерал-майора Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Києві.

Зокрема, у президента запитали про нові призначення у лавах Збройних сил України.

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Зеленський нагадав, що презентував План стійкості, передовсім всередині держави.

"Обороноздатність, спроможність і наше військо є одним з головних пріоритетних пунктів крім єдності й інших пунктів цього плану. Там є конкретні реформи й конкретні рішення. Ці конкретні рішення роблять конкретні люди. Це не останні перестановки. Вони будуть, тому що треба рухатись швидше", - наголосив Зеленський.

Призначення Драпатого

29 листопада Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого. Також заступником Головнокомандувача ЗСУ призначили Олега Апостола.

19 листопада Зеленський представив зміст Плану внутрішньої стійкості України під час виступу у Верховній Раді. План складається з десяти пунктів: "Єдність", "Фронт", "Зброя", "Гроші", "Енергетика", "Безпека", "Громади", "Людський капітал", "Культурний суверенітет", "Політика героїв".

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