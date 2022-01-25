Глава держави проведе цей день на роботі.

Президент України Володимир Зеленський цьогоріч день народження не святкуватиме. Сьогодні, 25 січня, йому виповнилося 44 роки.

Про це у Facebook повідомив його прес-секретар Сергій Никифоров.

"Цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі", - написав він.

За словами Никифорова, своїх друзів і колег глава держави попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи.

Зокрема, прес-секретар президента опублікував реквізити кількох дитячих будинків та лікарень в Україні різного спрямування та географії.

"Якщо хтось має бажання долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії. Підтримати їх - буде найкращим подарунком для Президента України в цей день", - додав Никифоров.

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