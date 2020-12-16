Президент дав чергове інтерв'ю іноземному ЗМІ.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель показала, як Володимир Зеленський грає у настільний теніс під час одного зі своїх інтерв'ю.

Відповідне відео вона опублікувала в своєму Instagram.

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"Замість анонсу нового інтерв’ю великому іноземному виданню. Президента Володимира Зеленського фотографують в різних форматах. Серед іншого - і під час короткої фізкультперерви", - написала вона.

На запису видно, як Зеленський демонструє навички гри у настільний теніс, йому опонує журналіст.

Раніше нардеп, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко показала, як грає на підборах у настільний теніс.

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Автор: Юрій Годован