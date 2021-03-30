Секретаріат Кабінету міністрів України вже розробив і представив пропозиції щодо такого переміщення.

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести деконцентрацію органів виконавчої влади, перенісши міністерства з Києва в регіони.

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Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, президент пропонує провести це впродовж найближчих двох років.

За його словами, секретаріат Кабінету міністрів України вже розробив і представив пропозиції щодо такого переміщення.

"Очікується, що це дозволить отримати наступні переваги: закінчення концентрування центральних органів влади у місті Києві дасть можливість рівному розвитку регіонів; підняття благоустрою в регіонах; наближення процесу формування та реалізації політик до людей; зменшення навантаження на місто Київ; створення нових робочих місць у регіонах, покращення можливості для працевлаштування, підвищення внутрішньої трудової міграції; стимулювання економічного розвитку регіонів; прискорення процесів реінжинірингу, цифрової трансформації та зменшення ролі чиновників у житті людини", - написав Немчінов.

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Автор: Олександр Топчій