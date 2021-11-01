За них за жодних обставин не проголосували б 31,9% та 31,6% респондентів відповідно.

Чинний президент України Володимир Зеленський і екс-президент Петро Порошенко очолили антирейтинг кандидатів на посаду президента.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, серед кандидатів на посаду президента, за яких не будуть голосувати за жодних обставин, респонденти називали Володимира Зеленського (31,9%), Петра Порошенка (31,6%), Віктора Медведчука (24,7%), Юрія Бойка (24,0%), Олега Ляшка (15,0%,), Юлію Тимошенко (13,8%), Олега Тягнибока (11,0%).

Решту кандидатів назвали менш як 10% опитаних.

Водночас, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (18,7% усіх опитаних).

Мають намір проголосувати за Петра Порошенка 12,7% опитаних, за Юрія Бойка — 6,2% респондентів.

Крім того, за Дмитра Разумкова проголосували б 5,5%, а за Юлію Тимошенко — 5,0% опитаних.

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Також 4,1% респондентів висловили намір проголосувати за Володимира Гройсмана, 3,2% — за Ігоря Смешка, 3,1% — за Євгена Мураєва, 2,0% — за Олега Ляшка, 1,7% — за Віктора Медведчука, 1,4% — за Олега Тягнибока, 0,3% — за Кіру Рудик.

Якби відбувався другий тур виборів президента і до нього потрапили Зеленський та Порошенко, то 26,7% серед усіх опитаних відповіли, що проголосували б за Зеленського, а 21,3% — за Порошенка.

Серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за Зеленського проголосували б 55,6%, а за Порошенка — 44,4%.

Довідка. Дослідження проведене з 23 по 27 жовтня методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

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Автор: Антоніна Доломанжи