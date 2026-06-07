'Залишитися там, де ми є': Зеленський назвав найшвидший шлях до миру

Глава держави публічно погодився на заморожування фронту та пояснив, чому це не капітуляція.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий заморозити лінії фронту там, де вони зараз знаходяться, якщо це допоможе зупинити війну. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Sky News.

Ведуча запитала Зеленського напряму: якби завтра було оголошено припинення вогню, чи погодився б він заморозити фронт там, де він є зараз.

"Так. Це найшвидший шлях", – відповів президент.

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Водночас, як зазначив Зеленський, просте заморожування – не кінцева мета.

"Ідея не в тому, щоб просто заморозити, а в тому, щоб заморозити і перевести це в дипломатичне положення", – пояснив він.

На запитання, чи не означає це фактично капітуляцію та передачу Росії того, чого вона домагається, президент заперечив. На його думку, утримання нинішніх позицій дасть Україні можливість врятувати людей і повернути солдатів додому.

"Залишатися там, де ми є, означає дати народу України більше можливостей врятувати своїх дітей і солдатам повернутися. Я вважаю, це важливо для нас", – наголосив Зеленський.

Зустріч Зеленського та Абромовича

Раніше УНІАН писав, що президент України підтвердив інформацію про те, що у травні він зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем.

Абрамович уже виконував роль посередника у 2022 році – зокрема під час стамбульського раунду переговорів у березні того ж року. На думку одного із співрозмовників видання FT, наближеного до олігарха, його роль досі незамінна, бо він єдиний "хто ладнає з двома країнами".

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