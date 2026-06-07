'Залишитися там, де ми є': Зеленський назвав найшвидший шлях до миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий заморозити лінії фронту там, де вони зараз знаходяться, якщо це допоможе зупинити війну. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Sky News.
Ведуча запитала Зеленського напряму: якби завтра було оголошено припинення вогню, чи погодився б він заморозити фронт там, де він є зараз.
"Так. Це найшвидший шлях", – відповів президент.
Водночас, як зазначив Зеленський, просте заморожування – не кінцева мета.
"Ідея не в тому, щоб просто заморозити, а в тому, щоб заморозити і перевести це в дипломатичне положення", – пояснив він.
На запитання, чи не означає це фактично капітуляцію та передачу Росії того, чого вона домагається, президент заперечив. На його думку, утримання нинішніх позицій дасть Україні можливість врятувати людей і повернути солдатів додому.
"Залишатися там, де ми є, означає дати народу України більше можливостей врятувати своїх дітей і солдатам повернутися. Я вважаю, це важливо для нас", – наголосив Зеленський.
Зустріч Зеленського та Абромовича
Раніше УНІАН писав, що президент України підтвердив інформацію про те, що у травні він зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем.
Абрамович уже виконував роль посередника у 2022 році – зокрема під час стамбульського раунду переговорів у березні того ж року. На думку одного із співрозмовників видання FT, наближеного до олігарха, його роль досі незамінна, бо він єдиний "хто ладнає з двома країнами".