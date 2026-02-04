Солдати КНДР ведуть вогонь по прикордонних громадах України, - ГУР

На Курщині регулярно здійснюється ротація військовослужбовців Північної Кореї.

Солдати армії КНДР ведуть вогонь зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по прикордонних громадах України.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, контингент армії КНДР продовжує брати участь у злочинній війні Росії проти України на боці агресора.

За даними розвідки, станом на січень 2026 року, угруповання північнокорейських військ перебуває на території Курської області РФ, з території якої здійснює атаки по прикордонних українських громадах.

"Під командуванням росіян солдати армії КНДР, зокрема, ведуть вогонь зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, виконують завдання з аеророзвідки, артилерійської розвідки, коригують удари РСЗВ. Фокус на опануванні безпілотними технологіями та здобуття досвіду ведення сучасної війни - характерна риса та одна з ключових цілей участі армії КНДР у російсько-українській війні", - наголошують у ГУР.

Зазначається, що у межах домовленостей Москви і Пхеньяна регулярно здійснюється ротація військовослужбовців, дислокованих у Курській області. За весь час із початку участі північнокорейського контингенту у війні проти України, йдеться у повідомленні, до КНДР вже повернулись близько 3 тисяч солдатів - навчених і досвідчених. Більшість з них стають військовими інструкторами, аби передати здобуті навички ведення війни ХХІ століття на всю армію КНДР.

Війська КНДР в Україні - що відомо

Як писав УНІАН, раніше заявив керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук припускав, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин не горить бажанням брати участь у "авантюрі", яка стосується масштабування участі Північної Кореї у війні проти України.

На думку експерта, Москва розраховує на подальше залучення іноземних найманців. Експеримент із північнокорейськими військовими показав, що такий механізм можливий, однак його масштабування потребує надзвичайно великих витрат.

