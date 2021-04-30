За словами президента, Україна ніколи не погодиться скоротити свої кордони "навіть на 1 міліметр".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада не заспокоїться, поки деякі ділянки державного кордону тимчасово перебувають не під контролем України.

Про це він написав у Facebook, вітаючи працівників Державної прикордонної служби з професійним святом.

"Громадян, які повертаються з-за кордону, і бажаних гостей вони завжди зустрінуть з усмішкою та словами: "Вітаємо вдома!" і "Ласкаво просимо до України!". А всім небажаним гостям нашої землі українські прикордонники завжди готові пояснити, що відоме побажання з дорожнього знака "Нехай щастить" має й іншу, неофіційну версію", - заявив він.

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Тому, за словами президента, "усім, кого ми не запрошували й кого не раді бачити, краще не мати справу з нашими мужніми хлопцями та дівчатами у зелених беретах".

"Саме українські прикордонники першими зустріли ворога й дали йому відсіч у 2014 році. І навіть сьогодні, у день свого професійного свята, вони ні на мить не втрачають пильності, вірності присязі та готовності до виконання обов’язку. Відповідальність місії та значення Держприкордонслужби для безпеки України найкраще демонструють цифри. Це 6 тис. 992 кілометри та 982 метри державного кордону України", - зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що ці цифри з першого дня навчання до останньої миті свого життя знає кожен український прикордонник. "І ми ніколи не погодимося зменшити їх навіть на 1 міліметр. І не заспокоїмося, поки деякі ділянки нашого кордону тимчасово перебувають не під контролем України", - наголосив президент.

Він заявив, що саме тому неминучим є день, коли туди "обов’язково повернуться наші хлопці та дівчата у зелених беретах, щоб зустрічати громадян і гостей України з усмішкою, а небажаних візитерів розвертати на 180 градусів".

Довідка УНІАН.День прикордонника — професійне свято прикордонників України. Відзначається щорічно 30 квітня, починаючи з 2018 року.

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Автор: Костянтин Гончаров