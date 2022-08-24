Україна підтримує ідею генсека ООН Антоніу Гутерріша провести Саміт майбутнього.

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього під егідою ООН, який відбудеться в 2023 році, в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на засіданні Радбезу ООН.

Зеленський підкреслив, що Україна підтримує ідею генсека ООН Антоніу Гутерріша провести Саміт майбутнього. За його словами, для того, щоб вибудувати спільне майбутнє всього світу необхідно "залишити на звалищі історії агресію і колоніальні амбіції", які демонструє зараз Росія.

"Було б символічно провести цей саміт в Україні, в країні, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі. Це питання вирішується також на Запорізькій АЕС, в наших морських портах, на Донбасі, в Криму", - заявив президент.

Як відомо, 24 серпня в Нью-Йорку стартувало засідання Ради Безпеки ООН, яке присвячене півріччю вторгнення Росії в Україну.

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