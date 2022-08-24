Сергій Кислиця впевнений, що будь-яка комісія побачить порушення на об'єкті.

Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС зафіксує порушення вимог безпеки. Росія намагається уникнути відповідальності, тому і не пускає контролерів на об'єкт.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН.

"Очевидно, що будь-яка місія, будь то МАГАТЕ або ООН, перебуваючи на станції, зафіксує кричущі порушення норм і вимог ядерної безпеки. Тому Росія намагається уникнути відповідальності. Але це їй не вдасться", - зазначив дипломат.

При цьому він вказав, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС "повинен бути проведений в суворій відповідності з національним законодавством України і при повному дотриманні її міжнародних зобов'язань". Крім того, він нагадав, що офіційний Київ закликав організацію розглянути питання про постійну присутність своїх експертів на АЕС.

За його словами, "окупанти навчили деяких заручників тому, що вони повинні говорити і що вони повинні показувати МАГАТЕ".

"Росія перетворює питання ядерної безпеки на об'єкті в фарс, цирк", - підсумував Кислиця.

Як раніше повідомляла УНІАН, 22 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку ТЕС, розташовану в тимчасово окупованому Енергодарі. Згодом стало відомо про загибелі чоловіка в результаті обстрілу в районі Запорізької ТЕС.

Нагадаємо, що російські загарбники окупували частину Запорізької області. Зокрема, місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, найбільша АЕС в Європі. Вони неодноразово обстрілювали територію станції і пошкодили ряд об'єктів.

Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал із ЗАЕС.

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