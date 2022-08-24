Схоже, самопроголошений президент Білорусі справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти української держави, зазначив радник керівника Офісу президента.

Радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк назвав "клоунадою, просякнутою кров'ю" побажання мирного неба Україні від самопроголошеного президента Білорусі та співучасника воєнних злочинів Росії на українській землі Олександра Лукашенка.

Про це Подоляк написав у Twitter, коментуючи привітання Лукашенка з Днем Незалежності України.

"Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти України. Тому цинічно бажає "мирного неба", пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада, просякнута кров'ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської ru-імперії", – зазначив радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності та побажав "мирного неба".

За його словами, "Білорусь і далі продовжуватиме виступати за збереження дружніх контактів із сусідньою країною".

Привітання 24 серпня з'явилося на сайті Лукашенка.

Довідка УНІАН. Починаючи з 24 лютого, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з Білорусі на українську територію була запущено як мінімум 631 ракету. Найбільшого бомбардування з Білорусі Україна зазнала 1 квітня, в той день ракети запускали в прямому сенсі щокожні 10 хвилин, всього – близько 56 боєголовок, які прикривали відступ російських окупантів з території України. Запуски ворожих ракет з Білорусі тривають і донині.

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