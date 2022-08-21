Серед нагороджених - амбасадор платформи UNITED24, видатний спортсмен Андрій Шевченко.

Президент Володимир Зеленський нагородив лауреатів премії "Національна легенда України".

Про це йдеться у Telegram-каналі глави держави.

"Державу, яка шанує та цінує своїх людей, неможливо знищити. Бо її громадяни, її герої за таку державу завжди стоятимуть горою і захищатимуть. Таких людей із часу проголошення незалежності в Україні було чимало. А з початком повномасштабної війни стало ще більше. Пишаємося кожним і кожною. І кожного й кожну уособлюють цьогорічні лауреати премії "Національна легенда України", - зазначив президент.

Серед нагороджених - амбасадор платформи UNITED24, видатний спортсмен Андрій Шевченко.

"Переможець Ліги чемпіонів і володар "Золотого м'яча". Ці та багато інших титулів прославили його на весь світ. А зараз допомагають гуртувати світ задля підтримки й допомоги Україні", - наголосив Зеленський.

Також посмертно нагороджено співака Анатолія Борисовича Солов’яненка за "вагомий творчий доробок і зміцнення культурної слави України".

Серед інших лауреатів - провідник поїзда Анатолій Бабічев, який дев'ять днів вивозив людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська, Лимана. Його дружина, також провідниця того ж поїзда, загинула під час обстрілу.

Нагороду також отримав пожежник Ігор Івасиков, завдяки якому з-під завалів ОДА у Миколаєві було врятовано 17 людей.

Подружжя лікарів Ольга і Анатолій Свист в окупованій Бучі два тижні під постійними обстрілами й без належного обладнання робили надскладні операції, рятуючи життя важкопоранених дітей.

Нагороди удостоєна і викладачка Ганна Бут із Мелітополя, котра попри російську окупацію вона виховує своїх учнів патріотами України.

Волонтерка Тата Кеплер - вісім років поспіль вона допомагає нашій армії.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент Володимир Зеленський відвідав українських військових у лікарні у Львівській області. Глава держави поцікавився їхнім самопочуттям, подякував за службу, самовідданий захист Батьківщини та вручив державні нагороди.

Вас також можуть зацікавити новини: