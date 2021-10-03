Переможця премії Global Teacher Prize Ukraine оголосили під час урочистої церемонії у Києві.

Найкращим учителем року премії Global Teacher Prize Ukraine-2021 став Артур Пройдаков, який викладає українську мову і літературу в одному з навчальних закладів столиці.

Переможця оголосили під час церемонії нагородження, яка відбулася на Софійській площі в Києві, повідомляє ТСН. Його визначили з-поміж десятьох фіналістів. Загалом цього року було понад три тисячі претендентів.

Пройдаков отримав 250000 гривень, а також поїздку в Лондон для участі в престижній освітній події світу Global Education And Skills.

"Насамперед для мене учитель є тією людиною, яка відчиняє двері учневі та учениці у світ дорослого життя, де немає поділу на чорне та біле, де є небезпеки та перешкоди. Завданням школи є допомога сучасному підліткові розібратися в собі, знайти порозуміння із навколишніми та бути готовим долати неприємності, іти вперед до успіху попри будь-які труднощі", - зазначив переможець з київської школи "Мідгард".

"Цього року ювілейна премія Global Teacher Prize Ukraine, і мені здається, що за ці 5 років змінилося саме поняття "вчитель". Сьогодні вчитель може бути в ютубі, тік-тоці, може записувати подкасти. І сьогодні вчитель – в авангарді всіх змін, які відбуваються в державі", - додав Пройдаков.

Також на церемонії оголосили переможців у інших номінаціях, пише НУШ.

Вчитель громадянської освіти – Ганна Бут (Мелітопольський професійний аграрний ліцей, Запорізька область). Вона отримала подорож на Всесвітній економічний форум у Давосі у 2022 році й ноутбук.

Видатний вчитель хімії – Сергій Джавахішвілі (Кременчуцький ліцей №4 "Кремінь", Полтавська область). Він та його школа отримали по 100 тисяч гривень.

Вибір українців (обирали через голосування на сайті ТСН) – Павло Віктор (учитель фізики в Рішельєвському науковому ліцеї, Одеса). Він отримав освітню подорож.

Вчитель незалежності (обирали вчителя, якому не більше 30 років) –Катерина Бігар (Свалявська школа №4, Закарпатська обл.). Вона отримала стажування Global Teacher за кордоном.

Вибір серцем – Тетяна Вакулюк, учителька з Дніпропетровської обласної клінічної лікарні, Школа супер-героїв); Уляна Бутяк (учителька з Львівщини, яка поїхала в Щастя (Луганська область), аби викладати українську мову й зарубіжну літературу на волонтерських засадах). Переможниці отримали по 80 тисяч гривень.

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Вчитель-новатор – Наталія Власова (вчителька історії Наукового ліцею міжнародних відносин м. Дніпра). Отримала інноваційне комп’ютерне рішення для змішаного навчання Teams Rooms.

Вчитель фізкультури JuniorZ – Оксана Юрків (Козівська українська гімназія ім. В. Герети, Тернопільська область). Отримала поїздку до Німеччини в олімпійське містечко і 30 тисяч гривень.

Реалізація мрії – Тетяна Мендусь (Ліцей №7 м. Гайсина, Вінницька область). Вона отримала сертифікат на створення STEM-лабораторії.

Прифронтовий учитель: Тамара Уманська (вчителька української мови й літератури, зарубіжної літератури, Кремінський ліцей №5, Луганська область). Вона поїде в освітню подорож, а її та школи ще 9-ти фіналістів номінації отримають по 300 тисяч гривень на технологізацію.

Global Teacher Prize Ukraine: що відомо

Метою національної премії Global Teacher Prize Ukraine є підняття престижу учительської професії, привернення уваги суспільства важливості освіти та ролі вчителя.

До складу журі цього року увійшли:

Зоя Литвин - громадська діячка та підприємниця, голова громадської спілки "Освіторія", засновниця національної премії Global Teacher Prize Ukraine;

Наталія Мосейчук - журналістка, телеведуча;

Ілля Філіпов - засновник платформи EdEra;

Василь Дяків - вчитель історії з Тернопільщини, переможець Global Teacher Prize Ukraine 2020;

Лілія Гриневич - екс-міністр освіти України;

Карло Маццоне - фіналіст світової премії Global Teacher Prize 2020, вчитель інформатики у школі міста Беневенто, Італія;

Світлана Ройз - психолог;

Михайло Чумаченко - випускник, стартапер.

Вибір Серцем - особиста номінація ведучої каналу 1+1 та куратора проекту Право на Освіту Наталії Мосейчук. Вже вп'яте її отримують вчителі, які працюють з особливими дітками: у лікарнях, інтернатах, дитячих будинках, інклюзивних класах.

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine вручається з 2017 року. Її першим лауреатом став вчитель із Чернівців Пауль Пшеничка. У 2018 році переміг учитель інформатики із Запоріжжя Олександр Жук. У 2019 році найкращим вчителем обрали Наталю Кідалову з Мелітополя. У 2020 році вчителем року став Василь Дяків.

Премію Global Teacher Prize у 2014 році заснував арабський мільярдер Санні Варкі. Нагороду в 1 мільйон доларів отримує найкращий учитель планети, автор найбільш інноваційної, ефективної і нестандартної методики навчання. Нагорода символізує важливість професії вчителя і необхідність її визнання і винагородження. Переможця обирає спеціальний комітет з видатних учителів, освітніх експертів, чиновників, журналістів, розробників, вчених і підприємців.

Автор: Олександр Топчій