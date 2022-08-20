Глава держави закликав співгромадян протистояти будь-яким ворожим провокаціям.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що наступного тижня Росія може постаратися зробити щось "особливо жорстоке".

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке і щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно - гидке і жорстоке", - зауважив президент.

Одне з ключових завдань ворога, додав він, - принизити українців, знецінити наші можливості, наших героїв, поширити зневіру, страх та конфлікти.

"Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості. Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям - стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі свої удари і за той терор - за Харків, за Донбас, за "Азовсталь", за Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпінь, за всі міста", - підкреслив Зеленський.

Так, наголосив він, усі українці мають бути достатньо міцними, щоб вистояти і пройти увесь шлях до української перемоги.

Раніше українців попереджали про високу загрозу ракетних ударів з боку РФ 23-24 серпня. У ці Україна святкуватиме День прапора і День незалежності.

Також в РНБО заявляли, що Росія готує провокації до Дня незалежності й проти Зеленського.

Висловився на тему загрози удару по Києву і радник голови ОПУ Олексій Арестович.