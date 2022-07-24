Глава держави нагадав, що 28 липня вперше відзначатиметься День Української державності.

Берегти єдність і працювати разом на перемогу - це найважливіше національне завдання українців.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні наприкінці 151-го дня війни.

"Берегти єдність зараз і працювати разом на перемогу - це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов'язково виконаємо. А отже, зможемо зробити те, що не вдавалося зробити раніше попереднім поколінням. Це стосується й нашого захисту в цій війні за незалежність, і нашого руху в об’єднану Європу, до повноправного членства у ЄС, і нашої здатності стати однією з найбільш сучасних держав світу", - наголосив він.

За його словами, немає зараз тих, хто в цьому сумнівався б. "Є лише ті, хто сперечається, як цього досягнути. Це буде. Це ознака віри в Україну – не тільки нашої власної віри", - додав він.

Зеленський зазначив, що навіть окупанти визнають, що Україна переможе - вони постійно про це розповідають своїм близьким, коли зв’язуються з ними.

Президент наголосив, що завтра починається "важливий тиждень", коли вперше відзначатиметься День Української державності - 28 липня.

"У час такої жорстокої війни, на шостому її місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати. Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії і абсолютно не відчуває її сенс, могли прийняти рішення атакувати нас після усього, що пройшов наш народ, після всього, чому ми навчилися за століття. Українці ніколи не віддадуть своєї незалежності", - наголосив президент України.

Зеленський закликав не розслаблятися і робити все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат і щоб зібрати для України якнайбільше підтримки.

"Цього тижня будуть важливі візити наших партнерів, будуть важливі переговори, а найголовніше – буде подальше просування українських позицій. На фронті, в дипломатії і в економіці", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

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