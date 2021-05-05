Президент зазначив, що на Донбасі менше снайперського вогню, однак не досягнуто домовленостей про режим повної тиші.

Президент України Володимир Зеленський поінформував сенатора США, співголову Українського кокусу в Сенаті Роберта Портмана про ситуацію на Донбасі.

Як зазначається у повідомленні на сайті глави держави, Зеленський провів телефонну розмову з Портманом.

Президент наголосив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів Америки. Він подякував за постійну й непохитну підтримку з боку США територіальної цілісності та суверенітету України.

"Дякую вам за вагомий особистий внесок у формування такої міцної парламентської підтримки на чолі Сенатського українського кокусу. Це важлива основа нашого стратегічного партнерства, яке базується на спільних цінностях та довгострокових інтересах", - зазначив Зеленський.

Зі свого боку Портман привітав призначення нового Посла України у США Оксани Маркарової.

Президент подякував за виділені в бюджеті Сполучених Штатів на поточний рік асигнування для реалізації програм допомоги Україні в обсязі понад 700 млн доларів США, з яких майже 400 млн піде на потреби національної безпеки та оборони.

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Крім того, Зеленський поінформував сенатора про ситуацію на Донбасі. Зокрема, він зазначив, що є певні позитивні зміни, менше снайперського вогню, а тому менше загиблих за останні дні.

Водночас, глава держави наголосив, що так і не вдалося досягти домовленостей з Росією щодо режиму повного припинення вогню, тож ситуація й надалі залишається небезпечною.

Згідно з повідомленням, Портман зазначив, що підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Президент оцінив сильну позицію США щодо недопущення завершення будівництва газопроводу "Північній потік - 2" і подякував за санкційну підтримку.

Також Зеленський додав, що Україна зацікавлена у тісній співпраці зі Сполученими Штатами у протидії дезінформації.

Він зауважив, що з радістю очікує на візит Портмана до України у складі двопартійної делегації Конгресу США.

Що відомо про приїзд Блінкена в Україну

Робочий візит держсекретаря США до України відбудеться 5-6 травня. Блінкен приїде в Київ на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби.

6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори. Вони обговорять розвиток стратегічного партнерства України та США, поглиблення взаємодії у політичній та безпековій сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Також Блінкен проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства.

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Автор: Тетяна Поляковська