Посилення далекобійних можливостей України наближає завершення війни РФ, зазначив президент.

Посилення далекобійних можливостей України наближає завершення війни, розв’язаної Росією. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців, поширеному в його Telegram-каналі.

За словами глави держави, він заслухав доповіді щодо ситуації на фронті, зокрема від головкома Олександра Сирського, а також говорили про захист від російських далекобійних ударів і нашу далекобійну роботу.

"Я вдячний кожному нашому українському воїну за влучність і за вміння досягти навіть дуже віддалених районів у Росії. Спільна робота Збройних Сил України, Служби безпеки України, наших розвідок – усе, що додає Україні далекобійних можливостей, допомагає нам наближати завершення цієї війни", - наголосив він.

Відео дня

Зеленський повідомив, що загалом готуються нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою і в обороні, і у відновленні.

"Наступний тиждень буде багато в чому присвячений саме відновленню України – новим угодам з партнерами, а також багато в чому – відновленню справедливості", - сказав президент.

Далекобійні можливості України

Як повідомляв УНІАН, Україна намагається знищувати військові об’єкти в РФ, а також потужності, що забезпечують фронт. Для цього активно застосовує, зокрема, засоби ураження власного виробництва.

Тривалий час країни-союзниці обмежували використання своєї далекобійної зброї, що надавалась Україні. З цього приводу президент Зеленський неодноразово звертався до лідерів країн із проханням надати дозвіл на удари вглиб країни-окупанта. Він наголошував, що "важливо, щоб партнери прибрали барʼєри, які заважають нам послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни".

За словами Зеленського, далекобійність для Сил оборони України – "це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни". Він наголошував, що сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів. Україна змогла б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби українська далекобійність була достатньою, заявляв Зеленський.

У травні цього року Британія, Франція, Німеччина і США скасували обмеження на далекобійну зброю, що передали Україні. Про це повідомляв канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

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