З однієї з церков напередодні обшуків намагалися вивезти брошури забороненої партії "ОПЗЖ".

Служба безпеки провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату ще у 4 областях.

Як сповістили у прес-центрі спецслужби, на території церков у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях виявили бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку.

Так, у результаті слідчо-оперативних дій секретарю Кіровоградської єпархії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань).

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Крім того, на території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського на Херсонщині виявлено колишні склади з майном окупаційних угруповань РФ. Також встановлено, що загарбники облаштували їх за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва.

"Він налагодив контакт з керівництвом окупаційної адміністрації і був на прямому зв’язку з представниками ФСБ", - йдеться у повідомленні.

При цьому під час звільнення Херсона клірик утік разом зі своїми російськими "кураторами" на лівий берег Дніпра.

Разом з тим, у результаті обшуків у приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині виявлено пропагандистські матеріали громадського об’єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук.

"А в Дніпропетровській області співробітники СБУ запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії. При виїзді з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили наклад брошур забороненої партії "ОПЗЖ" та інших антиукраїнських матеріалів", - заявили в СБУ.

Наразі всі виявлені докази направлено на експертизу. Після цього будуть вчинятися інші процесуальні дії, щоб притягнути винних до відповідальності.

Заборона УПЦ МП і обшуки в церквах

З кінця листопада правоохоронці проводять обшуки в приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату. Під час заходів правоохоронці виявляли пропагандистську літературу, російські нагороди за "звільнення Криму", триколори і символіку так званих "ЛНР" та "ДНР", російські паспорти, значні суми готівки та навіть зброю.

Численні представники УПЦ МП отримували підозри у вчиненні злочинів, зокрема, державної зради. Українська розвідка підтверджувала, що священники Московського патріархату розглядаються як обмінний фонд. Відомо, що Росії вже передали одного зі священників під час обміну полоненими.

Активно обговорюється припинення діяльності церкви в Україні. Раніше Рада нацбезпеки і оборони доручила уряду підготувати та внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій. Як свідчать опитування, наразі кожен другий українець вважає доцільною повну заборону УПЦ МП в Україні.

Також 27 грудня Конституційний суд України визнав конституційним закон, що зобов’язує УПЦ МП змінити назву у такий спосіб, щоб вона відбивала приналежність церкви до Росії. Та поки церква відмовляється виконувати його.

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