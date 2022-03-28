Президент зазначив, що вирішальним для Заходу для повного відключення від SWIFT і ембарго на російську нафту і газ є те, чи застосує Росія хімічну зброю.

Країни НАТО не хочуть передавати нам танки і літаки, тому що бояться Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Economist.

За його словами, із усіх світових лідерів найбільше допомагає Україні британський прем'єр Борис Джонсон. Також Зеленський позитивно відгукнувся про підтримку США.

А ось Німеччина, своєю чергою, намагається знайти баланс між Україною і Росією. "У них тривалі відносини з РФ, і вони дивляться на ситуацію крізь призму економіки", - зазначив Зеленський. "Вони можуть допомогти, якщо буде тиск всередині їхньої країни, і вони можуть зупиниться якщо вважатимуть, що зробленого ними вже достатньо", - додав він.

Відповідаючи на питання про те, чому такі лідери, як президент Франції Еммануель Макрон не дають Україні танки, щоб допомогти перемогти, Зеленський сказав: "Вони боятися Росію. Ось і все".

Зеленський заявляє, що РФ має велику вогневу міць, у росіян ще дуже багато військових машин, які їдуть і їдуть. "Є міста, де так багато танків, що утворюються танкові затори", - зазначив він.

Також президент розчарований характером санкцій, які мають лазівки. Він підкреслив, що повного відключення від SWIFT і ембарго на російську нафту і газ немає. Вирішальним для Заходу є те, чи застосує Росія хімічну зброю.

"Поставте себе на наше місце і дійте превентивно... Ми чуємо, що рішення залежить від того, чи застосує Росія хімічну зброю. Це неправильний підхід. Ми не морські свинки", - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський розповів іноземним журналістам, як він бачить перемогу України у війні Росією. На питання, що Україні найбільше потрібно від Заходу, він відразу відповів, що це зброя.

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