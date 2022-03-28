Зеленський також зізнався, що не очікував, що на посаді глави держави буде так тяжко.

Президент України Володимир Зеленський розказав іноземним журналістам, як він бачить перемогу України у війні.

Як пише The Economist, після декількох секундної паузи Зеленський заявив, що перемога України в російсько-українській війні полягатиме у збереженні якомога більшої кількості життів.

На запитання, що Україні найбільше потрібно від Заходу, він одразу відповів, що це зброя.

"Номер один – це літаки. Номер два, але це насправді є номером один", – танки, – заявив Зеленський.

На запитання як виглядає українська перемога президент сказав: "Перемога – це можливість врятувати якнайбільше життів".

Зеленський також зізнався, що не очікував, що на посаді глави держави буде так тяжко.

"Я не очікував, що буде так тяжко… Я не герой", – сказав президент, зауваживши, що це досягнення його народу.

Зеленський також розповів, що часто виходить за межі Офісу президента, адже лише так він зможе точно знати, що насправді відбувається у світі. Він додав, що дуже важливо бути чесним перед людьми, щоб вони продовжували вірити тобі.

"Треба бути чесним, щоб люди тобі повірили. Треба залишатися собою", – сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю російським ЗМІ Зеленський розповів про те, чи змінилося його ставлення до росіян після 24 лютого.

"Попри те, що я президент і повинен бути досить прагматичною людиною, ставлення після 24 числа погіршилося. Погіршилося дуже сильно. Втрачена емоційна складова до Російської Федерації, до народу. Навіть до народу...",- зазначив Зеленський.

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