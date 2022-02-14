Президент Володимир Зеленський заявив, що у цій ситуації підтримує заяву Міністерства закордонних справ України.

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова посла у Великій Британії Вадима Пристайка про ймовірність відмови України від наміру вступити до НАТО, заявивши, що Україна повинна рухатися тим шляхом, який обрала.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час брифінгу у Маріїнському палаці після переговорів з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

"Не все, на жаль, залежить від України: бажання України щодо Євросоюзу, щодо укріплення своїх кордонів, щодо майбутнього Альянсу, щодо наших амбіцій тощо. Ми б хотіли членства в НАТО, і це було б забезпечення нашої територіальної цілісності. Також це закріплено і в Конституції України", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що у цій ситуації підтримує заяву Міністерства закордонних справ України.

"Що стосується того, чи правильно ми всі зрозуміли пана Пристайка або неправильно. В тому, що він сказав, треба звернути увагу на деякі деталі. Сьогодні багато журналістів та багато лідерів… натякають Україні, що можна не ризикувати та не піднімати постійно питання щодо майбутнього членства в Альянсі, тому що ці ризики пов’язані з реакцією РФ. Мені здається, що ніхто цього вже не приховує... Але все одно це рішення залежить від нас", - наголосив він.

"Від нас немає сигналу, що членство в НАТО не стоїть за нашу мету", - підкреслив Зеленський.

На думку президента питання полягає у тому, скільки Україна повинна йти шляхом вступу до НАТО, "з ким вона буде йти, хто буде її друзями, партнерами, буде підтримувати нашу державу на цьому шляху".

"Тому, я вважаю, що ми повинні рухатися тим шляхом, який ми обрали. На цьому шляху найголовніше, щоб була наша армія була потужною, а куди цей шлях приведе і коли - подивимося", - підкреслив він.

Заява Пристайка про невступ у НАТО

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю BBC на запитання про те, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, посол України в Великобританії Вадим Пристайко відповів: "Ми могли б".

"Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно", - додав він.

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито може відмовитися від руху до НАТО, вирвані з контексту.

Прес-секретар президента Сергій Никифоров вважає, що посол Пристайко має пояснити свої слова щодо можливості відмови України від наміру вступити до НАТО.

Україна і НАТО: що вимагає Росія

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

18 січня 2022 року НАТО передало РФ свої письмові пропозиції, у яких йшлося про виведення військ з України і право Києва самостійно розв'язувати питання вступу в Альянс.