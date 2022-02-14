Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок, вважає Пристайко.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC Radio 5 Live.

На запитання про те, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".

"Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно", - додав він.

На переконання Пристайка, "враховуючи наявну загрозу", Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

Він зауважив, що Україна може залишитися беззахисною в разі активного наступу РФ.

"Запитання, яке ставить собі 40-мільйонна країна, як ми виживемо, якщо вони (Росія - Ред.) прийдуть завтра?", каже Пристайко.

Посол також прокоментував причини того, чому, на його думку, Росія виступає рішуче проти вступу України до Альянсу.

"Це (вступ України в НАТО - УНІАН) небезпека не для народу Росії, не для території Росії, а для конкретного режиму, що вони мають просто зараз", - наголосив посол.

На його переконання, Москві не подобається, що Україна може стати "чимось іншим, ніж Росія" і тоді росіяни захочуть також змінити напрям своєї країни. На безпекову ситуацію в Росії приєднання України до НАТО не вплине.

"Якщо чесно, Росія вже оточена країнами НАТО. Польща є членом НАТО, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Туреччина, Всі ці країни, які межують з Росією, вже є членами НАТО. Це не змінило безпекову ситуацію. Це не змінило безпеку для Росії. Тож Україна також особливо не змінить цього", - заявив Пристайко.

Вимоги РФ щодо членства України в НАТО

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитись від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

18 січня 2022 року НАТО передало РФ свої письмові пропозиції, в яких йшлося про виведення військ з України та право Києва самостійно розв'язувати питання вступу до Альянсу.

Вступ України до НАТО Путін називав "червоними лініями" РФ. Це, на його думку, загрожує нацбезпеці Росії.

Після численних переговорів РФ і НАТО члени Альянсу та Вашингтон відмовилися йти на поступки Кремлю.

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