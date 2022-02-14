Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що заради миру і збереження життів українців влада готова брати участь у діалогах будь-яких форматів з країнами і міжнародними організаціями.

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито може відмовитися від руху до НАТО, вирвані з контексту.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією, вирвані з контексту", - заявив Ніколенко.

При цьому він зауважив, що "безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами і міжнародними організаціями".

Ніколенко зазначив, що Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства у НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу.

"Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України", - заявив Ніколенко.

Прес-секретар президента Сергій Никифоров вважає, що посол Пристайко має пояснити свої слова щодо можливості відмови України від наміру вступити до НАТО.

"Пан посол використав слово "гнучкість". Думаю, варто дати йому можливість пояснити, що саме він мав на увазі, перш ніж робити якісь висновки, особливо такі гучні", - зазначив він у коментарі УНІАН.

Водночас Никифоров підкреслив, що, яким би не було пояснення посла, "північноатлантичний та європейський курс залишається безумовним пріоритетом" України.

"Цей курс не лише закріплений у Конституції, а й щодо нього є повна згода влади та суспільства", - наголосив речник президента.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УНІАН заявив, що не бачить жодного сенсу спекулювати на темі, "яка вже має чітке документальне оформлення".

"Питання про НАТО і Євросоюз вже давно Україною вирішене - це наш цивілізаційний вибір. І це також вибір пріоритетної системи колективної безпеки. Але, на превеликій жаль, аналогічного не скажеш про НАТО і Євросоюз. Вони досі не вирішили питання про Україну як про обов’язкового партнера", - сказав він.

На думку Подоляка, саме ця двоїстість та "небажання брати на себе відповідальність" привела Україну до фантастичного рівня ескалації з боку РФ, яка "відверто вважає особистий вибір України провокацією".

"Тобто, якщо для нас усе ясно – курс на європейську і євроатлантичну інтеграцію фундаментальний, то у НАТО і Євросоюзі поки не сформулювати чітку календарну перспективу членства для України. Це підважує нашу безпеку", - пояснив він.

Радник голови ОП додав, що наразі Україна шукає, як вберегтися від агресії, яка їй загрожує.

Він вважає, що рішення про членство України у НАТО та Євросоюзі було б найефективнішим елементом захисту, але таке рішення мають ухвалити саме країни Альянсу і ЄС.

"Ми ж не можемо самостійно прийняти рішення про вступ. Україна очікує ясності щодо своїх задекларованих принципів, ось про це і говорять представники держави", - додав він.

Про що заявив Пристайко

Раніше посол України у Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю BBC Radio 5 Live припустив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

На запитання ведучого, чи може Україна розглянути питання про відмову від вступу до НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".

За його словами, "враховуючи ту загрозу, яка є", Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

Згодом ведучий уточнив, чи справді посол мав на увазі, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО.

"Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться піти на якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно", - заявив посол.

Україна і НАТО: що вимагає Росія

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

18 січня 2022 року НАТО передало РФ свої письмові пропозиції, у яких йшлося про виведення військ з України і право Києва самостійно вирішувати питання вступу в Альянс.

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