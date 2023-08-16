У Києва все більше претензій до ізраїльського керівництва, особливо в контексті війни, що триває.

Україна дійсно може призупинити дію безвізового режиму з Ізраїлем. На користь такого рішення є кілька аргументів, заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтерв'ю LIGA.net.

Минулої осені, незважаючи на застереження української влади, на святкування Рош ха-Шана в Умань приїхали близько 23 тисяч паломників-хасидів. Цього року їх очікується ще більше. Нещодавно в Ужгороді відбулася зустріч українських дипломатів, на якій зокрема обговорювалося питання можливого призупинення туристичного безвізу з Ізраїлем саме через це.

Корнійчук назвав кілька причин для цього.

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По-перше, це проблема безпеки. Минулого року російська армія обстрілювала Умань до і після святкування Рош ха-Шана. Не виключений варіант, що росіяни цього року спеціально обстріляють паломників.

"Я не виключаю ситуацію, в якій росіяни можуть запустити кілька ракет по скупченню людей, а потім сказати, що це зробили українці", – пояснює посол.

Корнійчук зазначив, що Україні явно не вистачає ППО, щоб закрити всі міста. За його словами, цю проблему озвучували Ізраїлю, але він завжди відмовляв у продажу ППО для захисту українських громадян.

"Але, можливо, він захоче захищати своїх паломників. Ця позиція добре пройшла в ізраїльській пресі. Але ніякої відповіді ми не отримали", – пояснює дипломат.

По-друге, Україна не може допустити розпилення сил в умовах війни заради додаткового захисту ізраїльських паломників. В Умань доведеться відправити додаткові сили поліції, прикордонників, рятувальників, які і так дуже зайняті. А в умовах війни Ізраїль припинив посилати на допомогу українцям свою поліцію для роботи з паломниками.

По-третє, є законодавча заборона на масові зібрання в умовах воєнного стану.

По-четверте, постало питання дипломатичної взаємності. За словами Корнійчука, Ізраїль останнім часом став значно частіше відмовляти українцям у в'їзді і в цілому вкрай недружньо ставиться до українських громадян, які прибувають в країну.

"Порядок, за яким пропускають наших громадян через кордон, принизливий. У людей забирають паспорти, вони змушені чекати більше 10 годин. Понад 10% наших громадян зараз депортують в аеропортах. Люди сплять на підлозі, це жінки і діти... мене це засмучує, ситуація кричуща", – говорить посол.

Ізраїльські дипломати в розмові з LIGA.net висловили впевненість, що Україна не піде на припинення безвізу з Ізраїлем, розмови про яку вони вважають "черговою, очевидно провальною спробою чинити тиск на Ізраїль перед паломництвом до Умані".

Україна може скасувати безвіз з Ізраїлем - що відомо

Раніше УНІАН писав про загрозу скасування безвізу з Ізраїлем. Це пояснюється проблемою паломників-хасидів і недружнім ставленням ізраїльської держави до українських громадян.

Крім того, видання Kyiv Post з посиланням на джерела стверджує, що Україна нібито просила своїх західних партнерів вигнати Ізраїль зі збройової коаліції (формат "Рамштайн"), оскільки Ізраїль не постачає Україні зброю, але дуже лояльний до Росії і може "зливати" їй інформацію про зміст цих зустрічей.

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