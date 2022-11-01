Процес ремонту може зайняти й більше часу або, навпаки, менше, зауважив Кулеба.

Існує велика загроза, що Київська область залишиться без світла на кілька тижнів.

Про це в інтерв'ю hromadse повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Найгірший сценарій енергетичної кризи настане, зазначив він, якщо Росія продовжить завдавати ракетних ударів по критичній інфраструктурі, а українські ППО не зможуть з цим справитися.

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"Якщо будуть пошкодження, які ми зможемо відновити за два тижні, то це свідчитиме про те, що нам два тижні потрібно протриматись. Якщо будуть інші пошкодження, то процес ремонту може зайняти й більше часу або, навпаки, менше. На жаль, у нас такий ворог, що важко передбачити умови ураження. Тобто є реальна загроза, що ми на термін до двох тижнів можемо опинитися без світла. І ми вже готуємося до цього", - сказав він.

Також ракетні обстріли енергетичної інфраструктури можуть призвести до того, що не буде опалення.

"Для такого випадку в Київській області є 750 стаціонарних пунктів обігріву. Ці пункти обладнані відповідними генераторами, там є їжа, певні запаси води. Тобто це укриття, які дадуть змогу бути в теплі й безпеці. У ДСНС є також інфраструктура мобільних пунктів обігріву", - повідомив Кулеба.

Відключення світла у Києві

З 10 жовтня Росія почала завдавати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. У зв'язку з чим в регіонах ввели віялові відключення, зокрема й у Києві.

Після чергового удару по Київській області 27 жовтня енергетики попередили про триваліші відключення, щоби стабілізувати енергосистему.

За підрахунками Міненергетики, від атак російських терористів постраждала - станом на 12 жовтня, понад третина критичної інфраструктури.

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