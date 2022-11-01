Крім того, він анонсував конкретну допомогу щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Глава держави задоволений результатом перемовин.

Про це він розповів у своєму Twitter.

"Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - написав Зеленський.

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Позиція Макрона щодо війни в Україні

Президента Франції Макрона часто критикували за те, що він продовжує телефонувати російському диктатору Путіну. Крім того, він зробив кілька скандальних заяв щодо війни в Україні.

Зокрема, нещодавно французький лідер заявив, що Франція не відповість ядерною зброєю, якщо Росія завдасть тактичного ядерного удару по Україні.

"Наша доктрина спирається на докорінні інтереси нації. Вони чітко визначені і не будуть порушені безпосередньо, якщо, наприклад, відбудеться балістична ядерна атака в Україні, регіоні", - заявив Макрон.

При цьому лідер Франції наголосив, що про ризики ядерного удару по Україні недобре говорити надто багато, додавши, що "стримування працює".

Макрона розкритикував екс-президент Франції Франсуа Олланд. За його словами, французький лідер порушив надійність ядерного стримування.

Віце-президент комітету з оборони Національної асамблеї (нижньої палати французького парламенту) Жан-Луї Тьєріо заявив, що "ледь не впав зі стільця", почувши заяву Макрона.

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