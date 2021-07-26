Основною метою цих кадрових рішень президент назвав забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідатиме змісту реформи відомства.

Президент Володимир Зеленський ухвалив низку рішень щодо посадовців Служби безпеки України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Офісу президента.

Так, Руслана Баранецького звільнено з посади першого заступника голови СБУ і увільнено від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.

Василя Малюка звільнено з посади першого заступника голови СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Сергій Андрущенко звільнений з посади заступника голови СБУ і переведений на посаду першого заступника голови СБУ й керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.

Крім того, звільнено начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексія Корнійчука та Віталія Монастирецького – з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Основною метою цих кадрових рішень президент назвав забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідатиме змісту реформи відомства. Відповідний законопроект опрацьовується у Верховній Раді.

"Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення", – зазначив Зеленський.

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Але вже зараз, за його словами, робота СБУ має посилюватися з урахуванням майбутніх змін. Держава потребує набагато інтенсивнішої діяльності СБУ у виконанні поставлених законом завдань, додав президент.

"Друге завдання – суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який бачимо зараз, не може нікого влаштовувати", – наголосив Зеленський.

За експертними оцінками, внаслідок діяльності контрабандистів держава щороку втрачає до 300 млрд грн.

В Офісі президента підкреслили, що фундаментом для протидії такій деструктивній ситуації має бути посилення роботи СБУ.

"Конкретний результат має бути відчутний як на кордоні, так і в усіх інституціях держави, що відповідальні за чистоту економічних процесів", – додав Зеленський.

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Автор: Тамара Отовська