Президент переконаний, що Порошенко та Медведчук перейшли не "червоні", а "криваві лінії" - заробляли конкретно на смерті військових

Президент України Володимир Зеленський коментуючи так звані "плівки Медведчука" заявив, що рішення екс-президента Петра Порошенка уповноважити кума Путіна Віктора Медведчука вести перемовини з Росією свідчить про те, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни, "люди робили гроші".

Про це він заявив в інтерв’ю для програми "VIP з Наталею Мосейчук".

Зеленський відзначив, що він чув декілька фрагментів "плівок Медведчука".

"Щодо ситуації з плівками, мені здається, ми показали свою реакцію. Ну, дивіться, для мене не новина те, що відбулось. Ми всі про це знали", - зауважив він.

Глава держави відзначив, що у влади було багато різної інформації від Служби безпеки, розвідки і є розуміння, як це відбувалось, "що з терористами, сепаратистами Медведчук торгував, заробляв разом з п'ятим президентом".

"Ми чудово розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплено на території тимчасово окупованого Донбасу, купувала Україна через Росію. Воно вивозилось", - зауважив він.

"Ми бачимо з вами зараз і плівки і бачимо також з вами, що відбулось. Труба зараз у держави, ведуться суди, його звинувачують в державній зраді. І тому, коли я вам говорю, що я вважаю, що ймовірно разом з колишнім президентом вони це робили і заробляли, я думаю, що не на порожньому місці", - наголосив він.

Водночас, Зеленський стверджує, що екс-президент Петро Порошенко йому нецікавий.

"Чесно кажучи, він мені був не цікавий, навіть коли він був президентом України... він вже не є кимось у політиці, але, на жаль, він просто неготовий це усвідомити. Всі ці страшні записи, я вважаю, є чистою державною зрадою. Те, що він зробив, коли всі повноваження у перемовинах надав Медведчуку між Україною і Росією - це говорить про те, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни. Ніхто. Тобто люди робили гроші. Ось і все. Я хотів сказати різко, просто не міг собі дозволити, коли вони говорять про "червоні лінії", то вони перейшли не "червоні", а "криваві лінії". Тобто вони заробляли конкретно на смерті військових. Я так вважаю, це моя думка. Це не вирок суду, все ж таки", - резюмував президент.

Довідка УНІАН. Проект журналістських розслідувань Bihus.Info оприлюднив записи, зроблені під час прослуховування розмов народного депутата від "ОПЗЖ" Медведчука з російськими високопосадовцями та ватажками бойовиків.

Із записів випливає, що Медведчук брав участь у переговорах про закупівлю газу, електроенергії та про обмін полоненими. Так, в одній з частин програми журналісти розповіли, як "труба Медведчука" стала його власністю.

Також стало відомо, що Медведчук восени 2014 року за погодженням з тодішнім президентом Петром Порошенком і під прикриттям СБУ вів переговори про закупівлю вугілля з ОРДЛО.

Крім того, Медведчук блокував звільнення "кіборга" Андрія Гречанова з полону бойовиків заради Порошенка.

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Автор: Костянтин Гончаров