За словами президента, під час зустрічі будуть обговорені питання, пов’язані з війною на сході України та окупацією Криму.

Президент України Володимир Зеленський розповів про очікування від сьогоднішньої запланованої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі "віч-на-віч" та відеозустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.

Глава держави зазначив, що має дружні відносини з президентом Франції.

"Перш за все, я очікую цієї зустрічі. У нас із паном Макроном дуже гарні відносини. Відносини давні, незважаючи на наш вік. Я йому вдячний, тому що із самого початку, коли я ще не був президентом, між першим і другим туром (виборів – УНІАН), він мене підтримував", - заявив Зеленський.

Щодо очікувань від зустрічі, президент сказав, що "дуже хотів би, щоб у Європи було стовідсоткове розуміння, як вони оцінюють Україну".

Зеленський наголосив на необхідності, щоб європейські лідери відкрито говорили про те, що вони бачать Україну у Європейському Союзі. "Не просто в майбутньому, коли Україна зробить перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте... Якщо безпека будь-якої країни – це членство в Альянсі, то треба робити кроки відносно Плану дій щодо членства", - додав він.

"Якщо вони реально хочуть бачити нас у ЄС як члена своєї родини, вважаю, зараз саме час для кожного з нас зробити те, що ми маємо зробити один для одного. Ми хочемо збільшити товарообіг. Цього року через COVID-19 ми маємо 2,5 мільярда доларів. Але якщо ми хочемо досягти 5 мільярдів, ми повинні це зробити", - зауважив він.

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Крім того, за словами Зеленського, під час зустрічі будуть обговорюватися питання, пов’язані з війною на сході України та окупацією Криму.

Також він додав, що відбудеться розмова з Меркель. "Це - про рівноправність. Тому що поки немає зустрічі у "нормандському форматі", лідери вже поговорили втрьох з лідером Росії. Повинна бути така сама зустріч, де суб’єктом є Україна", - додав глава Української держави.

"Крім економіки, у нас є декілька проектів з Alstom, Airbus, є нові проекти, щось ми будемо продовжувати. Ще є декілька речей, пов’язаних із медициною, з оборонно-промисловим комплексом", - підсумував він.

Зустріч Зеленського з Макроном і Меркель

16 квітня Зеленський здійснить робочий візит до Французької Республіки для зустрічі з Макроном.

Головними темами обговорення будуть нарощування військової присутності РФ і статус українських реформ, зокрема, створення незалежної та надійної судової влади.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підключиться по відеозв'язку до переговорів президентів України та Франції - Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.

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Автор: Костянтин Гончаров