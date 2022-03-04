Зеленський перебуває в Києві, "керує державою та обороною, постійно на зв'язку з партнерами та регулярно наживо дає інтерв'ю журналістам".

Президент України Володимир Зеленський залишається в Києві, інформація про те, що він нібито покинув Київ, є черговим фейком.

Про це в коментарі УНІАН заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

"Черговий фейк. Здавалося б, скільки можна. Але ні. Щодня кожен черговий "російський ньюсмейкер" говорить про те, що президент Зеленський залишив Київ. І щоразу доводиться говорити очевидне: ні, категорично", - зазначив Подоляк.

За його словами, цього разу брехню поширив суб'єкт, який обіймає посаду "спікера російського парламенту".

"Ну якщо пан Володін в черговий раз вирішив показати себе великим знавцем інсайд, дозволимо йому в черговий раз прикріпити на себе відповідну табличку великого брехуна. Але ми в Україні дотримуємося все-таки правдивої інформаційної концепції, згідно з якою президент на робочому місці. Так само як і багато інших тих, хто займається управлінням державою. Думаю, було б правильно, щоб пан Володін, нарешті, отримав доступ до об'єктивної інформації та перестав захоплюватися міфами, казками та анекдотами. А навчившись користуватися інформацією, він можливо перестане робити гучні, але абсолютно брехливі заяви", - сказав радник керівника офісу президента.

Він підкреслив, що Зеленський знаходиться в Києві, "керує державою та обороною, постійно на зв'язку з партнерами та регулярно наживо дає інтерв'ю журналістам".

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