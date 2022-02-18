Після виступу українського лідера запланована дискусія.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 19 лютого, виступить на Мюнхенській безпековій конференції.

Про це йдеться у програмі заходу.

Виступ президента України запланований на 16:30 за Києвом. Зеленський виступатиме у межах блоку "Регіональні проблеми" з темою "Україна та європейська безпека".

Крім того, український президент візьме участь у подальшій дискусії, запланованій на суботу о 17:30-18:00 за київським часом. Модератором дискусії під назвою "Пермакриза Європи: Україна та європейська безпека" стане журналістка CNN London Крістіан Аманпур.

Мюнхенська безпекова конференція відбудеться 18-20 лютого. Очікується, що тема російської агресії щодо України стане центральною на Мюнхенській безпековій конференції. Подію відвідають понад 30 світових лідерів. На конференції виступатимуть канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та інші політики.

Представники Росії на конференцію не приїдуть вперше за останні 20 років. Президент РФ Володимир Путін відмовився від участі.

Як повідомляє The Hill, Володимир Зеленський на полях конференції зустрінеться з віце-президенткою США Камаллою Харріс.

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський виступив за надання гарантій безпеки для України.

"Ми підняли це питання на рівень тих лідерів, які, як ми вважаємо, повинні бути за цим столом. Які дадуть нам гарантії, включаючи пункт про сильну, забезпечену, фінансовану, збройну армію. Це все одно повинні бути країни, які потім, раптом що трапиться, повинні нести відповідальність – сильні світу цього", - сказав президент.

Він також виступив за ухвалення глобального документа з безпеки з гарантіями для України, підписати який, за словами Зеленського, повинні Росія і США.

У Кремлі вже відреагували на пропозицію президента Зеленського. За словами спікера президента РФ Дмитра Пєскова, при обговоренні питань загальної безпеки не можна ігнорувати "безпеку окремих країн".

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