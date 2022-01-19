За словами президента, Україна готова до будь-якого розвитку подій щодо агресії з боку Росії, але робиться все для встановлення миру саме мирним шляхом.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна має зараз як ніколи високий рівень підтримки у вирішені питання щодо агресії з боку Росії.

Про це глава держави повідомив у поширеному в його Telegram-каналі відеозверненні до українців.

Він наголосив, що Україна не хоче війни, але Україна повинна завжди бути готовою до неї.

"Україна постійно посилює свої оборонні можливості. У нас сильна, смілива, готова кожного дня до всього армія", - наголосив Зеленський.

Президент розповів, що кожен його ранок починається з інформації про реальну ситуацію на Донбасі і поблизу кордонів країни.

"Ми знаємо про всі можливі загрози і розуміємо всі можливі наші дії у відповідь", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна розраховує передусім тільки на себе, але не тому, що немає підтримки, "вона є, а тому що має гідність і гордість".

"І саме через це в нас є партнери. І рівень їхньої підтримки, і міжнародної коаліції високий як ніколи. І це не новина. Ми про все знаємо. Ми до всього готові. Але робимо все, аби врешті нам це не знадобилося. Ми робимо все для вирішення дипломатичним шляхом. Робимо все для настання миру в Україні", - підкреслив Зеленський.

Читайте такожЗеленський попросив у НАТО посилення практичної підтримки для УкраїниЯк повідомляв УНІАН, 19 січня ввечері президент України Володимир Зеленський звернувся до українців щодо агресії Росії, зазначивши, що ці ризики існують вже не один день і не стали більшими. Президент закликав громадян не панікувати, зберігати спокій і холодну голову, впевненість у своїх силах, у нашій армії, у нашій Україні.

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