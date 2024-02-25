Президент України заявив, що питання його легітимності просувається російською стороною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу вести діалог з росіянами. Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Про що мені з ними говорити? У них їх опозиційний політик був у в'язниці, вони його вбили. Не треба говорити, яким чином. Кремль його вбив, і де їх відповідь як суспільства, як громадськості, просто як людей? Це ж їх громадянин. Ви запитайте в тих людей, він же їх земляк. Їм все одно, живуть собі, обов'язково йтимуть на вибори, і ми обов'язково знатимемо результат. А враховуючи наративи, які просував Кремль, у них усюди звучить 2030. Вони закладають рік, до якого буде працювати людина", – сказав Зеленський.

Він також прокоментував інформацію про те, що в травні спливає його термін на посаді і після цього він нібито стає нелегітимним президентом.

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"Це не думка західних партнерів чи когось в Україні. Це наратив і програма Російської Федерації. Всі розвідки, усі розуміють, що це програма росіян. Всі проти цього, буде тут Макрон скоро, запитаєте в нього. Мало того, що звучить не дуже весело, але багато з них називають прізвища тих, хто у нас всередині підіймає цей наратив. Погана ідея, я до цього ставлюся як до зрадницької ідеї до України", – додав президент.

За його словами, це програма РФ. Є документи, які це підтверджують. У деяких західних журналістів також є ці документи, там навіть вказані суми грошей, які передбачені тим чи іншим інституціям, аби ці теми підіймати.

Інші провокації Російської Федерації

За словами очільника ГУР Кирила Буданова, у Кремлі готують операцію "Майдан-3", але вона провалиться. Він також сказав, що мета цієї операції – поставити під сумнів процес ухвалення рішень в Україні.

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