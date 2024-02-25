Росіяни хочуть створити посіяти в Україні думки про нелегітимність влади через непроведення виборів у час війни.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що російські загарбники готують операцію "Майдан-3", щоб поставити під сумнів процес ухвалення рішень в Україні, але ця операція провалиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Буданов повідомив журналістам. Зокрема, росіяни хочуть посіяти в Україні думки про нелегітимність влади через непроведення виборів у час війни.

"Зараз триває дуже серйозна операція. Вони не знайшли нічого кращого як назвати її "Майдан-3". Примітивна назва, але вона так офіційно в їх документах і рахується", - сказав Буданов.

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За його словами, це максимально дорога операція для росіян. "І вона провалиться, бо нам відомо усе, що вони замислили. Ми знаємо, як цьому протидіяти", - сказав Буданов.

Також він розповів, що спланували росіяни. Зокрема, мета загарбників полягає у тому, аби "створити ситуацію, при якій поставити під сумнів легітимність не стільки президента, а скільки взагалі прийняття рішень в Україні після 31 (березня) та 20 травня цього року".

"Після цього, у короткий досить період, коли вони розраховують, що буде певна смута в українському суспільстві і двоякість прийняття рішень, і те саме буде спроектоване на наше військо, як вони собі вони мислять - у період у першій половині червня нанести військову поразку на сході, користуючись тим, що в армії має бути двояка думка: хто нами керує, чиї накази ми виконуємо. У тому вся суть", - наголосив Буданов.

Він сказав, що РФ зацікавлена у нанесенні воєнної поразки Україні, але цього їм не вдається.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану вибори в Україні не можуть проводитися.

Інші заяви Буданова

Перед цим очільник ГУР Буданов сказав, що результат голосування за диктатора Кремля Володимира Путіна розвідці вже відомий. Крім того, він відповів, чи передав Іран балістичні ракети Росії.

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