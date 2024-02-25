За його словами, важливо бачити якомога більше країн на борту "формули миру".

Президент Володимир Зеленський відповів, які нові країни можуть опинитися у списку друзів України.

Як заявив президент під час прес-конференції 25 лютого, відповідаючи на запитаення азербайджанського журналіста, Україна була б рада, якби Азербайджан підтримував би нас у "формулі миру".

"Ми говорили з президентом (Азербайджану Ільхамом Алієвим - УНІАН). Мені здається, що він підтримуватиме нас, оскільки Азербайджан підтримує територіальну цілісність України. Це, по-перше. По-друге, ми говоримо про Глобальний Південь. Нам дуже важливо мати їх на борту "формули миру" і мирного саміту. І є держави, які досі балансують і вагаються, в Латинській Америки, в Африці. Ми працюємо над тим, щоб вони обрали формулу миру", - сказав президент, відповідаючи на запитання про "потенційних друзів України".

"Формула миру"

Як повідомляв УНІАН, У листопаді 2022 року на саміті "Великої двадцятки" на Балі президент України Володимир Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів. Серед них, зокрема, виведення російських військ з території України, припинення бойових дій, повернення справедливості, звільнення всіх полонених і депортованих.

У січні цього року в Давосі відбувся Всесвітній економічний форум, на якому, зокрема, відбулася чергова зустріч, присвячена "формулі миру" в баченні України.

В Офісі президента повідомили, що за результатами зустрічі було запропоновано створити міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з національної безпеки й зайнятися розробкою та забезпеченням ухвалення міжнародної угоди, яка закликала б Росію до повного припинення бойових дій та виведення військ з України.

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