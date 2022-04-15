За словами президента України, за ці 50 днів повномасштабного вторгнення Росії деякі політики поводилися так, ніби в них "немає жодної влади".

За словами президента України Володимира Зеленського, 50 днів повномасштабної війни Росії проти України показали йому по-іншому багатьох світових лідерів.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Глава держави зазначив, що вдячний кожному з тих, хто підтримав Україну, хто відразу запитав, чим допомогти, та хто став з Україною спина до спини й допоміг отримати необхідне для оборони нашої держави.

"Цей час, ці 50 днів показали мені по-іншому багатьох світових лідерів. Різні держави. Я побачив велику щедрість у тих, хто й сам небагатий. Я побачив надзвичайну рішучість у тих, кого глобальні лідери зазвичай не сприймали серйозно. Я побачив, що демократичний світ дійсно має тих, чиєї волі достатньо для захисту свободи від нападу тиранії", - зазначив Зеленський.

Водночас він побачив і політиків, які "поводили себе так, нібито в них немає жодної влади".

"І побачив не політиків, які зробили за ці 50 днів більше, ніж деякі державні діячі, які претендували на лідерство", - підкреслив президент.

Утім, додав він, це все - "лише надбудова".

"Надбудова над тим, як Україну захищають наші люди, увесь наш народ... 50 днів нашої оборони - це досягнення. Досягнення мільйонів українців. Кожного і кожної, хто 24 лютого ухвалив для себе основне рішення в житті - битися. Бути людиною. Не здаватися. І не зраджувати", - сказав Зеленський.

Раніше президент розповів про катастрофічну ситуацію в Маріуполі. Зокрема, за його словами, російські окупанти зруйнували 95% міста. Ймовірно, десятки тисяч людей загинули - росіяни спалюють українців в мобільних крематоріях.

Крім того, Зеленський назвав головну мішень Росії в Україні.

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