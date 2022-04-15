За словами президента, окупанти ніби прагнуть повністю зруйнувати ці території.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що насамперед Росія хоче знищити Донбас.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"За 50 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони показали, що саме Донбас для Росії - це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити, в першу чергу. Саме Луганську і Донецьку області російські війська руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося тільки каміння. І щоб там не залишилося людей взагалі", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Росія примусово забирає мешканців цих областей до своєї армії.

"Вони кидають їх у найстрашніші бої, буквально в лоб нашій обороні. Вони руйнують міста і села Донбасу. Спалюють усе, що витримало вісім років тієї війни", - підкреслив президент.

Раніше президент розповів про катастрофічну ситуацію в Маріуполі. Зокрема, за його словами, російські окупанти зруйнували 95% міста. Ймовірно, десятки тисяч людей загинули - росіяни спалюють українців в мобільних крематоріях.

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