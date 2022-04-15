За його словами, в місті можуть бути десятки тисяч загиблих, росіяни спалюють українців в мобільних крематоріях.

Російські окупанти майже повністю зруйнували місто Маріуполь Донецької області. Ймовірно, десятки тисяч людей загинули, ще тисячі були вивезені з України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

"95% усіх будівель, 95% зруйновано в Маріуполі! Це одне з найбільших міст не лише в Україні, але й у Європі. 500 тисяч жителів. 500 тисяч чоловік! Скільки з них вбито - ніхто не знає. Ніхто не знає, скільки людей залишилося. Ніхто не знає. Деякі журналісти там побували. Два хлопці з Associated Press. Вони повернулися, і я з ними говорив. Вони, вони... це навіть не шок. Це інше почуття, з іншої планети. Вони - професійні журналісти, але нічого подібного вони не бачили. Вони не розуміють, як таке можливо. І ніхто не знає, скільки людей загинуло. У майбутньому ми, звичайно, дізнаємося. Ви знаєте, що вони взяли з собою пересувні крематорії", - розповів глава держави.

Зеленський підтвердив, що росіяни використовують мобільні крематорії для знищення тіл українців.

"Вони взяли ці крематорії, дуже багато свідків цього. І вони просто спалюють трупи людей, щоб було мінімум доказів. Але все одно, ви бачите - в Бучі, Бородянці, Дмитрівці - цього не буде достатньо, щоб заховати все це. Це неможливо, тому докази будуть. Точно так само і в Маріуполі, ми вже вивезли десятки, сотні тисяч людей, але ми розуміємо, що в Маріуполі, можливо, загинули десятки тисяч людей, тому що, наприклад, губернатор Донецької області говорив, що, на його думку, за його статистикою, 20 тисяч людей могли загинути в Маріуполі", - зазначив президент.

За його словами, точна доля людей, які вирушили в бік окупованої території та були вивезені в бік Росії, невідома.

"Когось вони не пустили (окупанти - УНІАН), хтось зміг врятуватися на своєму транспорті. Вони (мирні громадяни України - УНІАН) їхали машинами, ми їм допомагали дістатися в бік Запоріжжя. Ми вивезли дуже багато людей, але також дуже багато людей потрапило на окуповані території і потім вже в Російську Федерацію. У нас є інформація, що мова йде про десятки тисяч людей. І також у нас є інформація, що серед цих десятків тисяч людей, вони всі кудись зникли. Ми знаємо, що їм міняли документи, деяким давали російські паспорти. Їх завозять в російську глибинку. Хтось потрапляє в табори, хтось - в інші місця. Що з цими людьми - ніхто не знає. Ніхто. Ні Червоний хрест, ніхто не дає нам цю інформацію. Всю інформацію, яку ми отримуємо, - на рівні, що хтось втік, хтось вийшов на зв'язок, у когось був телефон, хтось передав інформацію, хтось когось бачив", - розповів Зеленський.

При цьому він зазначив, що може зрозуміти громадян України.

"Я можу зрозуміти наших людей, які... Території були окуповані і упродовж довгого часу в них не було їжі, води, нічого. І їм сказали: візьміть російський паспорт. І ви отримаєте їжу. І я можу зрозуміти, чому так робили. Там були матері з дітьми. І це негуманно. І таких прикладів безліч. І вони це робили навмисне. Це їхня політика. Тому ми і говоримо, що це не війна, це геноцид. Ось тому ми так і говоримо. ... Геноцид. Якщо ви не хочете змін - не отримаєте хліба. Що це означає, як зрозуміти? Путін і його військові називають це операцією. Яка операція? Міняти своє життя на шматок хліба? Це - операція?", - додав глава держави.

Нагадаємо, Верховна Рада визнала дії Росії та її армії в Україні геноцидом українського народу. У постанові депутати також закликали міжнародну спільноту засудити військові злочини та злочини проти людяності, які скоюють російські окупанти в Україні.

Ситуація в Маріуполі: що відомо

Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, російські загарбники фактично перетворюють місто на гетто для українців по кальці нацистів у Львові та Польщі. Цивільних спонукають надягати білу стрічку - хочуть зробити людей "приманкою" для ЗСУ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює з партнерами для отримання озброєння, щоб розблокувати Маріуполь.

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