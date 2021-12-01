У Москві вкотре відхрестилися від війни на Донбасі.

У Росії, яка розв'язала війну на Донбасі, вкотре повторили мантру, що їхня країна не є "стороною конфлікту" на Сході України, а тому не може брати участь у переговорах по досягненню миру.

Про це прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав журналістам під час прес-конференції, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського про те, що війну неможливо зупинити без прямих переговорів з РФ, повідомляє ТАСС.

Пєсков зазначив, що тільки українці можуть зупинити війну на Донбасі.

Читайте такожУ Bellingcat заявили, що РФ поверне окупований Донбас Україні: названо причину"Ми знаємо про спроби представити Росію як учасницю цього конфлікту. Це не так. Зупинити війну на Донбасі можна тільки шляхом переговорів українців з українцями", - заявив представник Кремля.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що в Кремлі відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про підготовку державного перевороту в Україні. Президент Зеленський у ході прес-конференції заявив про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Тоді глава держави зазначив, що розвідки інших країн фіксують великі виклики всередині України.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков спростував слова глави української держави. За його словами, Росія ніколи не займалися такими справами.

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Автор: Екатерина Малюга