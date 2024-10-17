За його словами, лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже на шляху до Брюсселя, де на спеціальному засіданні Європейської ради на рівні лідерів представить План перемоги України.

"План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо", - наголосив очільник держави.

Зеленський подякував президенту Євроради Шарлю Мішелю за запрошення для України взяти участь. Він анонсував також зустрічі у Європарламенті з президенткою Робертою Мецолою, головами політичних груп та генсеком НАТО Марком Рютте.

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"А також ми готуємося до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони. Головне – більше захисту для України зараз, перед зимою", - зазначив Зеленський.

План миру України

Вчора Зеленський представив у парламенті План перемоги. Документ складається з 5 пунктів, три з яких мають секретні додатки. Серед них - негайне запрошення України до НАТО.

За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, додатки плану миру містять переліки цілей вглибині Росії, які потрібно знищити.

Аналітик BILD Юліан Рьопке розкритикував цей план, оскільки там немає жодного пункту, який міг би реально привести до перелому на полі бою.

У Кремлі різко відреагували на представлений документ, заявивши, що Києву потрібно "усвідомити" причини, через які РФ почала повномасштабне вторгнення.

Водночас речник Держдепартаменту США Метью Міллер поділився, що Вашингтон обговорює з Києвом план перемоги.. Крім того, влада США займається й "іншими заходами" в контексті американської допомоги.

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